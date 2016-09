Våbenhvile: Nødhjælp til Syrien strander i ingenmandsland

Konvojerne, der skulle til Aleppo, kom ind i Syrien fra den tyrkiske by Cilvegozu.

Byen ligger 40 kilometer vest for den delte storby Aleppo, som er i fokus for nødhjælpsindsatsen.

David Swanson, som er talsmand for FN's Kontor for Humanitære Anliggender, siger, at nogle af parterne forsøger at udnytte situationen politisk.

Men våbenhvilen har drastisk reduceret kampene over hele landet mellem det syriske militær og oprørsgrupper. En lignende våbenhvile brød gradvist sammen i februar, og volden eskalerede, især i og ved Aleppo.

- Det vigtigste er, at ingen civile syrere er blevet dræbt, siden våbenhvilen trådte i kraft, siger lederen af overvågningsgruppen Syriens Observatorium for Menneskerettigheder, Rami Abdul Rahman, til TT.

Syriens Observatorium for Menneskerettigheder oplyser, at antallet af dræbte i Syriens borgerkrig nu er på over 301.000.

Millioner er flygtet fra konflikten, men der bor ifølge FN stadig 17,9 millioner mennesker i det krigshærgede land. Før krigen var antallet 24,5 millioner.

Over seks millioner er internt fordrevne flygtninge.

FN siger, at 13,5 millioner mennesker har behov for humanitær hjælp. 4,5 millioner af disse befinder sig i svært tilgængelige områder.