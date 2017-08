Uvejret Harvey har delt Houston og adskilt hele familier

Hun har været der alene, fordi vandmasserne afskar hende fra at nå børnene på 14 og 9 år, der befandt sig hos deres far to gader væk.

- Det er chokerende med oversvømmelserne, fordi vi har aldrig fået så meget vand i Houston før, siger Christina Clark, der har boet i USA de seneste 17 år.

Søndag skulle børnene være flyttet fra faderen til Christina Clark. De ville trodse oversvømmelserne og forsøge at skære sig gennem vandmasserne med bilen. Men de måtte give op. Det var for farligt at køre to gader i bil.

Mandag forsøgte de igen.

- Vi var kun få gader fra hinanden, og vi prøvede at gå imod hinanden. Men vandet var så dybt, at man skulle svømme rundt. Det er ret svært ikke at have sine børn i nærheden, når man er i sådan en situation, siger hun.

Det seneste døgn har vandet trukket sig meget tilbage fra det centrale Houston, hvor Christina Clark bor. For første gang i en halv uge har hun nu kunnet bevæge sig uden for lejligheden. Og hun har hentet børnene.

- Vi måtte køre en stor omvej op på byens store motorvej og hele vejen rundt for at nå hinanden i dag. Men jeg har fået dem hjem, så det er helt fantastisk, siger hun.

Ud over at oversvømmelserne til tider gør det svært at nå hinanden fysisk, er både internet og kabel-tv i byen nede. I et halvt døgn røg strømmen også i Christina Clarks lejlighed. Dog kan man stadig kommunikere over telefonen.

- Houston er kappet helt over med de sociale medier. Det er sådan, vi kommunikerer med hinanden, siger at veje er lukket, tjekker ind og sørger for at vi alle sammen er okay. Det er helt fantastisk at have, siger hun.

Byen er ifølge Christina Clark lukket stort set ned. Skolerne er lukket, og vandet gør det umuligt at møde på arbejde, medmindre det er livsvigtigt.

- Det er kun det mest nødvendige, der er i gang. Det er kun folk, der arbejder med at hjælpe andre mennesker, der arbejder. Der er stille i Houston, siger hun.