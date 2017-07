Utæmmede flammer sender flere hundrede på flugt i Spanien

Her har flammerne indtil videre ædt over 1000 hektar fyrretræsskov de seneste to dage. Det oplyser Ana Cuevas, der er talsperson for den regionale regering i Castilla-La Mancha.

Hun tilføjer, at ilden stadig ikke er under kontrol, selv om brandfolk har kæmpet natten igennem for at slukke den.

Blandt andet har brandmændene fået hjælp fra 20 slukningsfly og helikoptere.

Flammerne har haft frit spil i det sydlige Europa, hvor tårnhøje temperaturer har efterladt den knastørre natur yderst sårbar.

I Frankrig er 10.000 personer, heriblandt masser af turister, blevet evakueret langs rivieraen, efter at kæmpe skovbrande har bredt sig i den sydøstlige del af landet.

Og i Portugal har flammerne de seneste dage tvunget tusindvis på flugt, bare en måned efter at voldsomme skovbrande kostede over 60 personer livet.