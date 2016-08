Usbekistans præsident, Islam Karimov, er blevet syg og er indlagt på et hospital. Han har været præsident siden tiden under Sovjetunionen.

Usbekistans mangeårige præsident er blevet indlagt

- Ifølge specialister vil en fuld undersøgelse og yderligere behandling finde sted over en periode, hedder det blot i erklæringen.

Usbekistans 78-årige præsident, Islam Karimov, er blevet indlagt på et hospital, hedder det i en officiel erklæring fra regeringen.

Karimov har styret Usbekistan, der blev uafhængig med Sovjetunionens sammenbrud i 1991, siden dengang, da der ikke var internet.

Der er planlagt fejring af 25 års uafhængighed 1. september.

Faktisk blev han allerede præsident, da Usbekistan var en del af det gamle kommunistiske Sovjetunionen, nemlig i 1990.

Præsidenten er en autoritær leder, og der har længe verseret rygter om, at hans helbred ikke er på toppen.

Rygterne har imidlertid ikke været lette at verificere i det centralasiatiske land, hvor der er meget kontrol med informationsstrømmen.

Der er ikke en indlysende arvtager til at tage over efter Karimov, og i øvrigt har landet aldrig holdt et valg, som omverdenen har betegnet som frit og fair.

I fjor rapporterede regionale og russiske medier, at Karimov var sovet ind i et coma forud for præsidentvalget i marts 2015, men han dukkede imidlertid op igen før valget, som han vandt.

Usbekistan har omkring 30 millioner indbyggere.

I øvrigt tillod landet i 2001 USA at bruge en militærbase i Usbekistan til operationer i Afghanistan.

Imidlertid blev samarbejdet afsluttet igen i 2005 på grund af diskussioner om Usbekistans forhold til menneskerettighederne.