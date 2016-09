Artiklen: Usbekistan udpeger afløser for landets afdøde leder

Der skal være præsidentvalg i Usbekistan inden tre måneder, efter at landets leder gennem 27 år er død.

Mirsijojev var også leder af begravelsesceremonien, og det antyder hans styrke internt i regimet.

Ifølge den usbekiske forfatning skal der være præsidentvalg inden for tre måneder.

Men landet har efter uafhængigheden fra Sovjetunionen i 1991 ikke afholdt et eneste nationalt valg, som Vesten har anset for at være demokratisk.

Det fremgår af forfatningen, at det usbekiske senats formand, Nigmatilla Juldasjev, skulle afløse Karimov. Men i en erklæring fra parlamentet hedder det, at hun sagde nej til posten og i stedet bad Mirsijojev om at indtage posten som midlertidig præsident.

Kendere af Centralasien siger, at de ikke venter de store politiske ændringer under Mirsijojev. Han tidligere har været regional guvernør.

USA, Rusland og Kina har alle forsøgt at få indflydelse i Usbekistan. Under Karimov blev de tre stormagters ønsker forsøgt imødekommet. Han betegnede selv sit land som et bolværk mod militante islamister.

For USA har det været vigtigt at have haft adgang til flybaser i Usbekistan til at føre krig mod Taliban i Afghanistan.