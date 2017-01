Usbekistan benåder 40.000 i masseamnesti

Den tidligere sovjetstat Usbekistan har benådet knap 40.000 dømte indsatte og folk, der venter på, at deres sag kommer for retten.

I en udtalelse fra domstolen beskrives det som en "humanitær handling" mod de i alt 39.748 mennesker, der er omfattet.

Det er især kvinder, mindreårige, udenlandske statsborgere og mænd over 60 år, der vil få deres straf forkortet eller helt sløjfet.

Masseamnestier er ikke ualmindelige i Usbekistan. Landets tidligere præsident, den autoritære Islam Karimov, har flere gange benådet tusinder, siden han kom til magten i 1991.

Sidste års amnesti omfattede 55.000 mennesker. Over 3000 af dem blev omgående løsladt fra landets fængsler, mens andre fik forkortet deres straffe eller fik lukket deres retssager.

Samtidig med, at Karimov var gavmild med amnestierne, var hans styre berygtet for dets brug af tortur. I 2002 blev landet anklaget for at have kogt fanger levende, skriver nyhedsbureauet TT.

Præsident Karimov døde sidste år i en alder af 78 år. Tirsdagens amnesti er den første under hans efterfølger, Sjavkat Mirzijojev.

For knap et år siden offentliggjorde Amnesty International en rapport. Menneskeretsorganisation skrev, at der er "overvældende beviser for, at tortur fortsætter med uformindsket styrke i Usbekistan".