Usbekere kaster roser efter Karimovs rustvogn i Tasjkent

Tusindvis af indbyggere i Usbekistans hovedstad, Tasjkent, stod tidligt lørdag morgen klokken 6.00 klar langs byens hovedgade for at se begravelsesoptoget for landets leder gennem 25 år, Islam Karimov.

Omkring halvdelen af Usbekistans godt 30 millioner indbyggere er født, mens Karimov har siddet ved magten.

Mange i Tasjkent var mødt op med røde roser, som de smed efter rustvognen, i takt med at kortegen med Karimovs lig passerede forbi på vejen til lufthavnen.

Premierminister Sjavkat Mirsijajev er blevet udpeget til at stå i spidsen for sørgeprocessen i forbindelse med Karimovs begravelse. Det ses ifølge Reuters som et muligt tegn på, at Mirsijajev er kørt i stilling til at overtage præsidentposten.

På trods af at Karimov har haft ry for at være diktatorisk leder af den centralasiatiske nation, er kondolencerne strømmet ind fra nær og fjern.

Kinas præsident, Xi Jinping, siger, at Karimovs død føles som at miste en "nær ven".

Ruslands præsident, Vladimir Putin, betegner Karimovs død som et "stort tab for Usbekistans befolkning". Han flyver ifølge nyhedsbureauet Tass ikke selv til begravelsen, da han er til G20-møde i Kina, men sender i stedet premierminister Medvedev.

Usbekistan blev selvstændig efter Sovjetunionens sammenbrud. En talsmand for Putin siger lørdag, at den russiske regering håber, at situationen i Usbekistan vil forblive "stabil" fremover.