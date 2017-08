Uroligheder efter valg i Kenya - mindst 24 meldes dræbt

Kenyas Nationale Kommission for Menneskerettigheder oplyser, at mindst 24 mennesker er dræbt af politiets kugler siden valget tirsdag.

Dagen efter at valgresultatet i Kenya er blevet kendt, meldes der om uroligheder flere steder i landet.

Organisationen appellerer til politiet om ikke at bruge skarp ammunition mod demonstranter.

En talsmand for Raila Odingas tabende parti siger lørdag ifølge Reuters, at over "100 uskyldige kenyanere" er dræbt. Det er en oplysning, som ikke kan bekræftes af uafhængige kilder.

Vinderen af præsidentvalget blev Uhuru Kenyatta med godt 54 procent af stemmerne, meddelte valgkommissionen fredag aften.

Det udløste straks uroligheder i slumkvarterer i Nairobi og i områder, hvor oppositionen står stærkt.

Odinga og hans parti har hævdet, at der blevet manipuleret med valgresultatet, og de vil ikke anerkende det. Men de opfordrer til ro i landet.

Da Kenyatta og Odinga for 10 år siden i en bitter valgkamp sloges om præsidentposten, endte det i meget omfattende uroligheder, der kostede over 1000 mennesker livet. Over en halv million mennesker måtte flygte fra deres hjem.

Internationale observatører mener, at det aktuelle valg var frit og retfærdigt.