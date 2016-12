Rohingya-muslimer fra Myanmar, som forsøgte at krydse grænsen floden Naf og søge tilflugt i Bangladesh, er under bevogtning af bangladeshiske sikkerhedsstyrker søndag.

Uro sender 50.000 på flugt fra Myanmar

I begyndelsen af oktober udbrød der uroligheder i Rakhine-delstaten i det nordvestlige Myanmar, og det har fået de mange muslimer til at søge tilflugt i Bangladesh.

FN's Flygtningehøjkommissariat, UNHCR, har registreret mindst 43.000 rohingya-flygtninge i Bangladesh siden 9. oktober, hvor de seneste uroligheder i Rakhine-delstaten brød ud.

I Bangladesh har myndighederne skærpet patruljeringen ved grænserne i et forsøg på at dæmme op for flygtningestrømmene fra nabolandet.

Der er også indsat flådefartøjer, som skal tvinge bådfulde af flygtninge tilbage til Myanmar.

Udenrigsministeriet i Bangladeshs hovedstad, Dhaka, har indkaldt Myanmars ambassadør til en samtale for at udtrykke "dyb bekymring over den fortsatte flygtningestrøm", skriver AFP.

Rohingyaerne er på flugt fra militærets indsats i delstaten. Flygtninge fortæller om massevoldtægter, tortur og drab, som soldater fra Myanmars hær angiveligt står bag.

Myanmar, som i april fik ny regering under ledelse af demokratiikonet Aung San Suu Kyi, afviser, at landets soldater står bag overgreb.

Menneskeretsorganisationer taler derimod om "etnisk udrensning" af rohingyaerne.

Myndighederne i landet - der også kaldes ved sit gamle navn, Burma - tillader ikke udenlandske journalister eller uafhængige organisationer at rejse ind i det konfliktramte område i Rakhine-delstaten.

Rohingya-minoriteten er indvandret fra Bangladesh, men har for langt de flestes vedkommende levet i Myanmar i flere generationer.

Myanmar betragter imidlertid ikke rohingyaer som borgere i landet og nægter dem statsborgerskab og basale rettigheder.