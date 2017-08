Uro bryder ud efter indisk guru er kendt skyldig i voldtægt

Det oplyser anklager H.P.S. Verma. Sektlederen Gurmeet Ram Rahim vil blive overført til et fængsel i byen Rohtak.

En populær indisk guru og sektleder er ved retten i den indiske by Panchkula blevet kendt skyldig i at have voldtaget to kvinder i 2002.

Guruen, som kalder sig selv helgen dr. Gurmeet Ram Rahim Singh Ji Insan, får udmålt sin straf mandag. Han har nægtet sig skyldig.

Gurmeet Ram Rahim står i spidsen for sekten Dera Sacha Sauda, som hævder at have 50 millioner tilhængere.

De to kvinder var en del af guruens følge. Ifølge dommen voldtog guruen de to kvinder i sin ahsram - samlingssted for sektens tilhængere - tilbage i 2002.

Titusinder af den flamboyante gurus følgere er samlet i gaderne i den indiske by, hvor militæret samtidig er mødt talstærkt op for at forhindre uroligheder.

Kort efter at guruen var kendt skyldig, brød tilhængere foran retsbygningen ud i tilråb, og flere gik til angreb på fremmødte journalister og deres udstyr.

Ifølge britiske BBC's korrespondent på stedet affyrer militæret tåregas og vandkanoner ind i mængden af ophidsede tilhængere af guruen, der er mødt frem foran retsbygningen.

15.000 betjente og soldater er sat ind i byen, hvor skoler var lukket ned, og togtrafik aflyst fredag på grund af retssagen.