Urd puster sig op til orkan og vælter Norges træer og tage

To steder i Norge har Urd udviklet sig til en orkan, og myndighederne opfordrer til at spænde ting fast.

På øen Eigerøy i sydvest og på Røldalsfjellet ved Bergen er Urd en orkan. Det vil sige, at middelvinden målt over 10 minutter er over 32,6 meter i sekundet, rapporterer NRK.

Et tag er blæst af en bygning i Åna-Sira, oplyser politiet i Agder på Twitter.

Taget spærrer ifølge vejvæsnet delvist landevej 906 ved Midtbø.

- Genstande, som ikke er sikret godt nok, skal sikres, efter at vinden har taget både hegn og skibokse, siger vagthavende Egil Karlsen ved politidistrikt Sør-Vest.

Stormen gik i land på den norske vestkyst mandag aften.

I Hordaland er et træ væltet ned over et strømkabel ved et boligområde uden for Bergen. Noget lignende er sket i Lindås, hvor kabler ligger på vejen.

- Vi har fået meldinger om træer, som blæser over vejen. Det gælder også hegn i boligområder, siger Karlsen.

Politiet i Vestlandet har fået melding om en skiboks, der er blæst af taget på en bil. Der er ingen alvorlige meldinger, understreger vagthavende.