Ungarsk kærlighedsfilm vinder Guldbjørnen i Berlin

Den ungarske film "On Body and Soul" instrueret af ungarske Ildiko Enyedi vinder den eftertragtede og prestigefyldte Guldbjørnen for bedste film.

Filmen, som beskrives som en fantasy-komedie, fortæller historien om et par, som opdager, at de drømmer den samme drøm hver nat. Historien udfolder sig i et slagteri.

Den 61-årige instruktør gjorde sig første gang bemærket internationalt i 1989 for sit komediedrama "Mit 20. århundrede".

Under festivalen blev der vist tæt på 400 film, hvoraf 18 blev nomineret til at modtage enten en sølvbjørn eller en guldbjørn.

Sølvbjørnene bliver blandt andet givet for bedste kvindelige skuespiller, bedste mandlige skuespiller og bedste instruktør.

Prisen for bedste instruktør gik i år til finnen Aki Kaurismäki for sit komediedrama "The Other Side Of Hope" om en syrisk flygtning, som søger asyl i Finland.

Berlinalen afholdes hvert år og begyndte denne gang 9. februar.

Ingen danske film eller danske skuespillere var nomineret til en pris denne gang. Men der har under den 11 dage lange festival været adskillige danske indslag.

Blandt andet havde spillefilmen "At elske Pia" af instruktør Daniel Borgman verdenspremiere i sideprogrammet Forum.

Også den danske dramaserie "Gidseltagningen" af forfatter og instruktør Kasper Barfoed fik verdenspremiere i programmet "Berlinale Special Series".

Serien er produceret af SAM Productions og har blandt andre Paprika Steen på rollelisten. Den skal sendes på Kanal 5 til foråret.

I 2016 modtog den danske skuespiller Trine Dyrholm en sølvbjørn ved Berlinalen for bedste kvindelige hovedrolle i filmen "Kollektivet".