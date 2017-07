Ung pige er blandt de sårede i skyderi ved moské i Frankrig

Det oplyser anklagemyndigheden, der samtidig understreger, at der ikke er tale om en terrorhandling.

Otte personer, inklusive en lille pige, er søndag blevet såret ved et skyderi foran en moské i det sydøstlige Frankrig.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer, heriblandt AFP og Reuters.

Meldinger går på, at mindst to mænd steg ud af en bil omkring klokken 22.30 tæt på moskéen, hvorefter de åbnede ild mod en gruppe mennesker.

Ingen af de sårede har livstruende kvæstelser, oplyser anklagemyndigheden.

- At dømme ud fra vores oplysninger, så var moskéen ikke et mål. At det sker på gaden i det religiøse kvarter har ingen relevans til det, (skyderiet, red.), hedder det i en erklæring fra anklagemyndigheden.

Ifølge AFP flygtede gerningsmændene fra stedet efter skyderiet.

Vidner på stedet fortæller, at der var fire hætteklædte gerningsmænd. Det er dog ikke bekræftet af myndighederne.

Skyderiet fandt sted, få dage efter at en mand forsøgte at påkøre en menneskemængde uden for en moské i det sydlige Paris.

Chaufføren, der var en 43-årig armensk mand, led af skizofreni. Han påkørte afspærringer og vejstolper uden for moskéen, før han kørte galt.

Ingen kom til skade under hændelsen.