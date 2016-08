Ung britisk helt dør efter knivstikkeri i Australien

En britisk rygsækturist, der blev stukket talrige gange med en kniv, da han forsøgte at redde en ung britisk kvinde fra at blive dræbt på et vandrerhjem i Australien, er død af sine kvæstelser.

Den 30-årige Tom Jackson blev hårdt såret i hovedet, da en 29-årig franskmand, som råbte "Allahu akbar" (Gud er større) stak ham med en kniv.

Franskmanden, som trods sine råb ikke opfattes som radikaliseret, er varetægtsfængslet og vil nu blive tiltalt for to drab.

Den 21-årige Mia Ayliffe-Chung døde efter at være blevet knivstukket mange gange af franskmanden. Under angrebet sårede han Tom Jackson og en 46-årig australier, som blev lettere såret.

- Politiet bekræfter, at Jackson, som blev hårdt såret ved et knivangreb på Home Hill 23. august, er død, hedder det i en erklæring fra myndighederne.

Franskmanden Smail Ayad er blevet sigtet for drabet på Ayliffe-Chung, som havde arbejdet i Australien i et halvt år som bartender.

Han vil nu også blive sigtet for drabet på Jackson, som politiet kalder en helt, fordi han "uden tanke for sig selv overhovedet" kom hende til undsætning.

Tom Jacksons far, Lee Jackson, der fløj ned til sin søn for at sidde ved hans sygeleje, siger, at han er "utroligt stolt" over sin søn, som var i Australien for at blive journalist.

Den britiske avis Daily Mirror har i en omtale af sagen skrevet, at det var et jalousidrama, hvor Smail Ayad var forelsket i den 21-årige Mia Ayliffe-Chung, der ikke gengældte hans kærlighed.

Ayliffe-Chungs ven Tom Jackson forsøgte at stoppe drabsmanden, men blev selv tildelt omkring 20 knivstik - blandt andet i det ene øje. Gerningsmanden dræbte også en hund og sårede en halv snes politifolk efter sin anholdelse.