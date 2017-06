Ung amerikaner død efter halvandet år i nordkoreansk arbejdslejr

- Det er vores triste pligt at oplyse, at vores søn, Otto Warmbier, har afsluttet sin rejse hjem. Omgivet af sin hengivne familie døde Otto i dag (mandag, red.).

- Vi vil gerne takke de vidunderlige ansatte på universitetshospitalet i Cincinnati, som gjorde alt, hvad de kunne for Otto.

- Desværre betød den forfærdelige tortur, han blev udsat for af Nordkorea, at intet andet udfald var muligt, end det sørgelige vi oplevede i dag, skriver familien.

22-årige Warmbier havde siddet fængslet i Nordkorea i 17 måneder for at stjæle en politisk plakat fra et hotel i hovedstaden Pyongyang - noget han grædende indrømmede.

Han blev idømt 15 års hårdt strafarbejde af den nordkoreanske højesteret for at have stjålet politisk propagandamateriale.

Den studerende mistede bevidstheden i fangelejren og gik i koma i marts 2016.

I sidste uge blev han sendt hjem til USA af regimet i Nordkorea, som forklarede løsladelsen med "humanitære årsager", hvorefter Warmbier blev indlagt på hospitalet i Cincinnati.

Tiden i fangelejren gav ham alvorlige hjerneskader, konkluderede lægerne i hjemlandet, men det var uklart, hvad der var skyld i dem.

Inden Otto Warmbier kom til USA, holdt den amerikanske udsending i Nordkorea, Joseph Yun, et møde med Nordkoreas FN-ambassadør i New York.

Her hørte Yun for første gang om den 22-årige studerendes tilstand.

Han rejste efterfølgende til Nordkorea med to læger og tilså Otto Warmbier 12. juni, hvor han krævede ham løsladt af humanitære årsager.

Dagen efter var den 22-årige på vej hjem.

Dermed er der tre tilbageværende amerikanske statsborgere, som bliver holdt fanget i Nordkorea.

USA's regering anklager regimet for at bruge fangerne som politiske brikker, mens Nordkorea hævder, at amerikanerne og Sydkorea sender spioner ind i landet for at vælte regeringen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, fordømte mandag det nordkoreanske regime, som han kaldte brutalt, efter at han fik beskeden om Warmbiers dødsfald.

- Dårlige ting er sket, men i det mindste nåede han hjem til sine forældre, sagde han i Det Hvide Hus.