Unesco hævder Great Barrier Reef ikke er truet

- Dette er en stor sejr for Australien, siger den australske miljø- og energiminister, Josh Frydenberg.

Beslutningen om at udelade koralrevet fra FN-organisationens liste blev truffet på et UNESCO-møde i Krakow i Polen, efter at den australske regering har gennemført en lobbykampagne for ikke at få klassificeret Great Barrier Reef som truet, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Regeringen har fremlagt en ny plan for at beskytte revet.

Frydenberg fremhæver, at flere tiltag allerede er iværksat for at forbedre vandkvaliteten ved revet og forhindre forurening fra landbruget samt bekæmpe de søstjerner, der spiser koraller.

Men den største trussel mod revet er efter alt at dømme den menneskeskabte globale opvarmning. Forskere anslår at op mod 30 procent af korallerne på ved Great Barrier Reef er døde som følge af usædvanligt varmt vand i løbet af de seneste år.

Årsagen til de høje temperaturer har været en kombination af global opvarmning og vejrfænomenet El Niño.

En rapport fra Deloitte Access Economy anslog for nylig, at koralrevet, der er verdens største levende organisme, årligt skaber værdi for 56 milliarder australske dollar. Det svarer i danske kroner til 282 milliarder.

Af 56 milliarder dollar udgør turismeeffekterne den største andel med 29 milliarder.

Samlet set beskæftiger revet ud for den australske østkyst direkte og indirekte 64.000 mennesker.

De store tal har Great Barrier Reef Foundation, der har sat Deloitte i gang med at lave rapporten, til at tale om, at revet er "too big to fail". Det udtryk er ellers normalt forbeholdt banker, som vil få en hel økonomi på slingrekurs, hvis de skulle krakke.

Med 39.000 direkte tilknyttede job står Great Barrier Reef for flere arbejdspladser end en række af Australiens største virksomheder.

Det gælder både telegiganten Telstra, luftfartsselskabet Qantas og hele landets olie- og gasindustri.