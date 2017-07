Unesco gør Hebron til truet verdensarv trods protester

Det er blevet afgjort fredag på et møde i Polen. Også Patriarkernes Grav er omfattet af beslutningen.

Byen Hebron, der ligger på den besatte vestbred, og har fået plads på Unescos liste over verdensarv, der skal beskyttes.

12 medlemmer af Unescos gruppe stemte for, mens tre var imod. Seks undlod at give deres mening til kende ved den hemmelige afstemning, skriver nyhedsbureauet AP.

Både USA og Israel har forsøgt at forhindre beslutningen, men det lykkedes altså ikke at samle opbakning til at stemme forslaget ned.

Det var palæstinenserne, som havde anmodet om at gøre byen til en del af verdensarven. Israel kalder beslutningen en "skamplet".

- Unescos beslutning vedrørende Hebron og Patriarkernes Grav er en skamplet. Denne irrelevante organisation promoverer falsk historie. Unesco bør skamme sig, skriver talsmand for Israels udenrigsministerium på Twitter.

Omvendt vækker beslutningen ikke overraskende glæde i det palæstinensiske udenrigsministerium.

- Denne afstemning er en sejr for den diplomatiske kamp, der er blevet kæmpet af palæstinensere på flere fronter i lys af israelske og amerikansk pres på medlemslande, skriver ministeriet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Hebron ligger på Vestbredden knap 40 kilometer syd for Jerusalem. Det er et helligt sted for jøder og muslimer.

Der bor omkring 500 israelske bosættere i den jødiske enklave i Hebron. I enklaven, hvor israelsk militær har kontrollen, bor der omkring 30.000 palæstinensere.

I hele Hebron bor der omkring 170.000 palæstinensere.