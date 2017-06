Unesco: Australien arbejder for langsomt med at redde rev

FN-organisationen Unesco opfordrer derfor australierne til at sætte tempoet op for at forhindre store dele af revet i at blive bleget og dø.

Det skal gå meget hurtigere, end det gør nu, hvis Australien vil redde sit berømte koralrev, før det er for sent.

Meldingen fra Unesco kommer lørdag, blot få dage efter at forskere slog fast, at blegningen af verdens største koralrev er værre, end eksperter tidligere har anslået.

- Unescos center for verdensarv og naturorganisationen IUCN vurderer, at implementeringen af planen (for at redde revet, red.) skal accelerere for at nå i mål med planen frem mod 2050, lyder det fra Unesco.

Organisationerne vurderer, at det er urealistisk at nå både delmål og det endelige mål om at beskytte koralrevet. Særligt vandkvaliteten, drivhusgasser og ulovligt fiskeri er en trussel mod økosystemet.

Den australske plan blev fremlagt i 2015 for at forhindre, at Great Barrier Reef bliver puttet på FN's liste over truede steder.

Revet strækker sig over 2300 kilometer ud for den australske østkyst. Det led de hidtil største blegningsskader sidste år på grund af stigende havtemperaturer i april og maj.

Det viste en rapport fra en gruppe havbiologer denne uge. De advarede samtidig mod, at blegningen vil tage fart, medmindre udledningen af drivhusgasser bliver reduceret.

Værst ramt er korallerne tæt på overfladen, men blegningen går også hårdt ud over de dybereliggende koraller.

De største skader på revet er sket i området lidt nord for den populære turistdestination Port Douglas. Her er omkring 70 procent af korallerne tæt på vandoverfladen døde.

Koraller kan blive genoplivet, hvis havtemperaturerne falder. Den proces kan dog tage adskillige år.