Under halvdelen stemte ved Putins valgsejr i Rusland

- Det er indlysende, at den overvejende del af vælgerne rent faktisk har givet udtryk for deres støtte til præsidenten. Og det er vel at mærke en meget imponerende tillidserklæring fra befolkningen, siger Kremls talsmand, Dmitrij Peskov.

Han afviser at kommentere, hvorvidt Putin, som grundlagde partiet Forenet Rusland for 16 år siden, vil forsøge at blive valgt til endnu en embedsperiode i 2018. Men iagttagere venter, at Putin vil genopstille til en fjerde regeringsperiode om 18 måneder, efter at han nu fremstår styrket.

Putin var premierminister imellem sin anden og sin tredje præsidentperiode.

Foreløbige resultater fra valget med 93 procent af stemmerne optalt viser, at Forenet Rusland vil få omkring 343 pladser i parlamentets underhus, Dumaen, som i alt har 450 pladser.

Det er en fremgang til Putins parti, som ved det seneste valg i 2011 fik 238 pladser. Partiet har nu nok stemmer til, at det selv kan gennemføre forfatningsændringer.

Men det var ikke alt ved valget, som var en opbakning til Putin. Valgdeltagelsen var kun på omkring 48 procent, hvilket er en markant tilbagegang i forhold til 2011, hvor 60 procent af vælgerne gik til stemmeurnerne.

De øvrige partier ligger langt tilbage i forhold til Forenet Rusland. Kommunisterne står til at få 42 pladser i Dumaen, mens det populistiske LDPR står til at få 41 og centrum-venstre partiet Just Russia 21 pladser.

Alle disse tre partier er tilbøjelige til at stemme sammen med Forenet Rusland i vigtige spørgsmål og undgå direkte kritik af Putin.