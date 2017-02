Ukrainsk regeringschef tror på Trump som demokratisk leder

Ukraines premierminister, Volodymyr Grojsman, siger efter et møde torsdag i Nato-hovedkvarteret i Bruxelles, at han har tillid til, at USA også under præsident Donald Trump bakker fuldt op om Ukraine.

- Jeg er overbevist om, at den nye præsident Trump er en leder, og at han altid vil kæmpe for demokrati og demokratiske værdier.