Ukraines centralbankchef går på orlov efter dødstrusler

Chefen for Ukraines centralbank, Valeria Gontareva, meddelte onsdag, at hun tager orlov, og at hendes næstkommanderende midlertidigt overtager hendes post.

Gontareva indgav sin afskedsbegæring for en måned siden, efter at hun havde modtaget dødstrusler og var blevet offer for en hadekampagne i Kijev.