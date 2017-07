Ukraine kræver FN-soldater ved grænsen til Rusland

Porosjenko kalder de seneste dages kampe mellem den ukrainske hær og prorussiske oprørere i det østlige Ukraine for nogle af de mest blodige i år.

Det skriver han på sin hjemmeside efter sit telefonmøde med Vladimir Putin, Angela Merkel og Emmanuel Macron.

Inden for de seneste fire uger er over 20 ukrainske soldater meldt dræbt.

Tyskland og Frankrig har forsøgt at mægle i konflikten. Den brød ud for tre år siden. Det var efter, at en folkeopstand tvang den daværende prorussiske præsident i Ukraine, Viktor Janukovitj, til at flygte.

Demonstranterne var dengang vrede over, at Janukovitj havde sagt nej til en samarbejdsaftale med EU. I stedet satsede han på et tæt forhold til Rusland.

Ifølge Porosjonko har den tyske forbundskansler og den franske præsident under deres telefonmøde taget skarpt afstand fra en erklæring fra de prorussiske oprørere i diste uge. Her meddelte de, at de vil oprette en uafhængig stat under navnet Lille Rusland.

Ingen af de øvrige deltagere i telefonmødet har kommenteret deres samtaler.