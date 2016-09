Ukraine får endnu en portion penge fra valutafond

Beløbet svarer til cirka 116 milliarder kroner.

Ukraine er efter to år med krig i den østlige del af landet hårdt ramt økonomisk. I 2015 skrumpede økonomien med hele 9,9 procent.

Onsdagens beslutning fra IMF bringer det samlede udbetalte beløb op på 7,62 milliarder dollar, oplyser IMF i en meddelelse.

Her skriver valutafonden også, at den har godkendt udbetalingen, på trods af at Ukraine ikke lever op til flere af målene i låneprogrammet som for eksempel at nedbringe landets gæld.

Chef for IMF Christine Lagarde sagde i februar, at en genoptagelse af udbetalingen så ud til at blive besværlig, hvis ikke Ukraine gennemførte tiltag mod korruption og økonomiske reformer.

Parlamentarikere har siden godkendt flere af de i befolkningen upopulære tiltag.

Beløbet på én milliard dollar er mindre end de 1,6 milliarder dollar, som var ventet. Men IMF forklarer ikke forskellen på 600.000 dollar.