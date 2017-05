Ukraine anklager russiske hackere for angreb på præsident

Angrebet ses som et modsvar til en beslutning fra Kijev om at indføre sanktioner mod en række russiske computerfirmaer.

Ukraine anklager russiske hackere for at gennemføre et organiseret angreb mod den Ukrainske præsident Petro Porosjenkos hjemmeside.

Tidligere tirsdag indførte Ukraine restriktioner mod Ruslands største internetbaserede firma, Yandex, samt en række andre firmaer.

Den officielle forklaring på formålet med de ukrainske restriktioner mod Rusland er, at man vil sikre landet mod netop hackerangreb.

- Vi har været vidne til et russisk svar på præsidentens dekret om at lukke ned for adgangen til russiske sociale medier. Præsidentens hjemmeside har været ramt af et organiseret angreb, skriver chefen for præsidentens administration, Dmytro Sjymkiv, i en skriftlig udtalelse.

Han skriver videre, at situationen er under kontrol, og at hjemmesiden er i drift.

Som følge af de ukrainske sanktioner blev alle russiske firmaers indestående i Ukraine fastfrosset.

Sanktionerne blev til dels indført for at sikre Ukraine mod firmaer, "hvis aktiviteter truer informations- og internetsikkerheden i Ukraine".

Det skriver det ukrainske sikkerheds- og forsvarsministerium i en udtalelse.

De har samtidig vedlagt en liste på mere end 400 russiske firmaer, der er blevet blacklistet siden 2014. Det var året, hvor Rusland annekterede Krim-halvøen.

Mail.ru Group, der er ejer af de sociale medier Odnoklassniki og Vkontakte, der er en russisk version af Facebook, siger, at op mod 25 millioner ukrainere kan blive påvirket af sanktionerne.

- Vi har aldrig været involveret i politik. Vi har aldrig brudt én eneste regel i Ukraine, skriver gruppen i en skriftlig kommentar.

Talskvinden for det russiske udenrigsministerium, Maria Sakharova, kalder aktionen for "politisk motiveret censurering".

Rusland har flere gange nægtet at have ført cyberkrig mod Ukraine.