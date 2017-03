Artiklen: Ukraine anklager Rusland for terrorisme under FN-retssag

Ukraine anklager Rusland for terrorisme under FN-retssag

Ukraine opfordrer Den Internationale Domstol i Haag til at hjælpe med at sørge for stabilitet i den krigshærgede østlige del af landet.

Landet har anklaget Rusland for at støtte terrorister i konflikten mellem Ukraine og prorussiske oprørsgruppe, og mandag var sagen for første gang for retten.