I sidste uge kørte tyrkiske soldater fra byen Karkamis med kurs mod den syriske grænse for at hjælpe syriske oprørere med at tage tage byen Jarablus fra Islamisk Stat og forhindre, at kurderne udvidede deres territorium i det nordlige Syrien.

Uklarhed om våbenhvile mellem Tyrkiet og kurdere i Syrien

Kurdisk talsmand siger, at der er våbenhvile ved Jarablus i det nordlige Syrien. Men tyrkiske kilder afviser.

Det tyrkiske udenrigsministerium fastslår ligeledes, at militæroperationerne i Syrien vil fortsætte, til truslen mod Tyrkiet er fjernet, skriver Reuters.

Kort forinden havde en amerikansk oberst oplyst til nyhedsbureauet AFP, at Tyrkiet og kurdiske styrker i det nordlige Syrien var nået til enighed om at lade våbnene tie.

- I de seneste timer har vi modtaget forsikringer om, at alle de involverede parter vil stoppe med at skyde på hinanden og fokusere på truslen fra Islamisk Stat, siger oberst John Thomas. Han er talsmand for den amerikanske centralkommando i Washington.

Samme melding kom fra kurdisk hold. Her lød meldingen, at våbenhvilen har været i kraft siden midnat.

- Våbenhvilen blev etableret mellem Jarablus Militærråd og den tyrkiske besættelsesmagt, siger Sharfan Darwish, der er talsmand for militærrådet i byen Manbij ifølge nyhedsbureauet dpa.

Begge de to militærråd er tætte allierede med De Syriske Demokratiske Styrker, der er overvejende kurdisk og en af USA's allierede i kampen mod Islamisk Stat.

De Syriske Demokratiske Styrker består i overvejende grad af militante fra det kurdiske YPG. Disse styrker har været det primære mål under de seneste dages operationer, som Tyrkiet og dets allierede syriske oprørere har gennemført i det nordlige Syrien.

De syriske oprørere, der har støtte fra Tyrkiet, afviser ligeledes over for Reuters, at der er indgået våbenhvile. Der er blot tale om en pause i de militære operationer, lyder det.