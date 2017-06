Ukip-politikeren Nigel Farage er interessant for FBI

Det skriver den britiske avis The Guardian ifølge Reuters.

Farage er ikke beskyldt for at have gjort noget forkert, og han er ikke en mistænkt i FBI's efterforskning, understreger The Guardian.

En talsmand for det antieuropæiske parti Ukip siger, at den eneste indflydelsesrige russer, som han har hørt, at Farage har mødt, var oppositionslederen Garry Kasparov.

Selv kalder Nigel Farage, der er tidligere Ukip-leder, det for fuldstændigt "hysterisk", at FBI anser ham for at være interessant i forbindelse med den igangværende efterforskning af forbindelserne mellem Rusland og Donald Trumps præsidentkampagne.

FBI har både interesse for Farages relationer til Trumps valgkampagne og for hans interesse for WikiLeaks-stifteren, Julian Assange.

- Jeg kan ikke tro det. Jeg har ingen forbindelser. Jeg har aldrig været i Rusland, og jeg har aldrig gjort forretninger med nogen i Rusland, siger Farage til avisen Daily Mail.

Mike Pompeo, direktør for det amerikanske efterretningsvæsen, CIA, har beskyldt WikiLeaks for at forsøge at manipulere det amerikanske valg ved at offentliggøre hackeres oplysninger fra Demokraternes valgkampagne.

Ifølge Pompeo har russiske efterretningsorganer brugt WikiLeaks til at distribuere materialet. Han har konkluderet, at Rusland stjal e-mails og på anden møde hjalp Donald Trumps valgkampagne i opgøret med Demokraternes Hillary Clinton.

Farage, der i mange år kæmpede for at få Storbritannien ud af EU, var en stærk fortaler for Trump under valgkampen, og han besøgte den republikanske kandidat i New York få dage efter præsidentvalget i USA.

Nigel Farage mødtes med Julian Assange i marts på Ecuadors ambassade i London. Assange har opholdt sig i ambassaden i fem år.