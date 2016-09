Udvalg: Cameron var ansvarlig for kaos i Libyen

Kritikere: Cameron var ansvarlig for de mislykkede forsøg på at få udviklet en ordentlig strategi i Libyen.

Den Udenrigspolitiske Komité beskylder Cameron for at have manglet en samlet strategi for luftkampagnen mod Gadaffi-regimet.

- Interventionen var ikke præget af præcise efterretninger, og den var med til at skabe den såkaldte Islamisk Stat i Nordafrika, hedder det i kritikken.

Ifølge rapporten indledte Cameron operationen ud fra fejlagtige antagelser, og han klarede heller ikke opfølgningen på operationen på nogen god måde.

Storbritannien og Frankrig udførte sammen luftangreb i Libyen i 2011. Den britiske regering motiverede operationen med, at det var nødvendigt at beskytte civilbefolkningen mod Muammar Gaddafi.

- Regeringen kunne imidlertid ikke bekræfte, at der virkelig fandtes en trussel mod civile fra Gaddafi-regimets side, hedder det.

I rapporten bliver Cameron beskrevet som "i sidste instans ansvarlig for de mislykkede forsøg på at få udviklet en ordentlig strategi".

Cameron afviste ifølge rapporten at redegøre for sine beslutninger over for udenrigsudvalget. Han henviste til, at hans tidsplan var for stram.

Det er nu næsten fem år siden, at Gaddafi blev styrtet og dræbt, men situationen er stadig kaotisk, fastslår rapporten.

Udenrigsudvalgets formand, Crispin Blunt, siger, at briterne under Cameron havde alternativer og kunne have handlet anderledes, hvilket havde ført til et andet slutresultat.

Han kritiserer navnligt, at briterne forsøgte at gennemtvinge et regimeskifte med militære midler uden at have analyseret situationen i Libyen i tilstrækkeligt omfang.