Udmattende optælling i London udsætter endeligt resultat

Valgkredsen i Kensington i Storbritannien skal ud i sin tredje omtælling, fordi det er utroligt tæt. Samtidig er de valgtilforordnede så udmattede, at de skal have en pause til at sove og komme til kræfter.

Kensington, der ligger i den absolut dyre ende af den britiske hovedstad, London, er den sidste af de 650 valgkredse, der mangler at offentliggøre sit resultat.

Det første resultat var kendt omkring klokken to i nat. Det var meget tæt, og derfor blev der bedt om en omtælling. Resultatet af den var også meget tæt.

- Derfor blev der bedt om en tredje optælling. På det tidspunkt havde de valgtilforordnede været oppe hele natten og var synligt udmattede.

- For at sikre tilliden til resultatets gyldighed er omtællingen sat på pause for at give de valgtilforordnede tid til at hvile og komme sig, siger Tony Redpath, ansvarlig for valgstedet, ifølge avisen Independent.

Kensington er normalt meget konservativt. Samtidig er det et af de områder, der stemte imod at forlade EU med den største margin. Derfor har Labour taget kampen op i valgkredsen.

Ifølge BBC er status, hvor alle andre resultater end Kensington er meldt ud, at De Konservative har fået 318 sæder i parlamentet, Labour 261, SNP (Skotske Nationale Parti) 35 og Liberale Demokrater 12.

Dermed har ingen partier absolut flertal, der kræver 326 sæder.