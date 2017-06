Ubers chef gearer ned og tager orlov efter stormfuldt år

Ubers administrerende direktør og medstifter, Travis Kalanick, gearer ned, efter at han har siddet på førersædet under hele kørselstjenestens massive optur.

Beslutningen fra den administrerende direktør blev kommunikeret til Ubers medarbejdere i et memo tirsdag.

Det skete, kort tid efter at Uber havde offentliggjort en rapport med anbefalinger til, hvordan man som arbejdsplads retter op, så man undgår flere sager om sexchikane og mobning.

Formålet med rapporten var at undersøge Ubers arbejdsmiljø. Det blev aktuelt, efter at en tidligere medarbejder anklagede kørselstjenesten for at have et arbejdsmiljø, der ser igennem fingre med sexchikane.

Den tidligere ansatte var Susan Fowler. Hun skrev i februar et længere blogindlæg om sit år hos Uber.

Her beskrev Fowler blandt andet, hvordan hendes chef gjorde tilnærmelser til hende. Da hun klagede over sin behandling, blev hun ignoreret af både den pågældende chef og personaleafdelingen.

Kalanick oplyste tirsdag til sine medarbejdere, at han har brug for tid til at sørge over sin mors død. Hun blev dræbt i en bådulykke i maj.

Den 40-årige direktør sagde desuden, at han føler sig ansvarlig for, at Uber har været inde i en periode, hvor dårlige sager har fyldt meget.

Blandt andet blev Kalanick tidligere på året fanget på video, mens han råbte af en Uber-chauffør, der ytrede sig negativt om sin løn.

I starten af året blev Uber også sagsøgt. Ifølge Googles moderselskab, Alphabet, har Uber stjålet teknologi til selvkørende biler.

Ubers bestyrelse oplyser, at den vil gennemse Kalanicks ansvarsområder. Planen er, at nogen af områderne skal fordeles mellem andre topledere i firmaet.

Et skridt på den vej er, at der vil blive ansat en underdirektør, der får medansvar for driften af firmaet.