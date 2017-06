Uber-chauffør i Sydney dømt for voldtægt af passager

En Uber-chauffør i Australien er idømt mindst seks år og fire måneders fængsel for at have voldtaget en kvindelig passager, der var beruset og faldt i søvn i hans bil.

Den 41-årige chauffør, der er pakistansk statsborger, påstod, at kvinden havde indvilget i at have sex med ham.

Men det afviste en domstol i Sydney tirsdag.

Hændelsen fandt sted i oktober 2015, da den kraftigt berusede kvinde prajede køretøjet efter en nat i byen med venner.

Under retssagen blev det oplyst, at passageren var faldet i søvn i bilen, som hun havde antaget for at være en almindelige hyrevogn og ikke en Uber.

Da hun vågnede, lå chaufføren oven på hende. Hun forsøgte at skubbe ham væk, men han fortsatte med at voldtage hende.

- Han udnyttede tydeligvis, på den mest forfærdelige måde, en meget sårbar ung kvinde, sagde dommer Deborah Payne i retten ifølge AAP.

- Hun havde ret til at føle sig sikker i taxien, tilføjede dommeren i sine afsluttende bemærkninger inden strafudmålingen.

Chaufføren blev idømt en maksimumsstraf på ni år. Han kan tidligst anmode om at blive prøveløsladt i 2023.