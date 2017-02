Det var et meget tiltrængt møde, siger EU-præsident Donald Tusk efter at have haft besøg af USA's vicepræsident, Mike Pence, i Bruxelles.

USA's vicepræsident til EU: En fælles arv forener os

Tusk siger efter mødet til pressen, at det var et "meget tiltrængt møde".

EU-præsident Donald Tusk og USA's vicepræsident, Mike Pence, forsøger efter et møde mandag i Bruxelles at nedtone frygten for splittelse og splid i det transatlantiske forhold.

Han tilføjer, at han og Pence har talt åbent og ærligt.

Det er foregået i en erkendelse af, at der de seneste måneder i både USA og EU er udtrykt "for mange nye og sommetider overraskende holdninger om vores forhold og fælles sikkerhed", til at man kan lade, som om alt er, som det plejer.

Tusk stillede Pence tre spørgsmål om USA's holdning til den internationale orden, sikkerhed og USA's opbakning til Den Europæiske Union.

- Som svar hørte jeg tre gange ja, siger Tusk og betoner, at EU - som man altid har gjort - stoler på USA's ubetingede opbakning til idéen om et forenet Europa.

Pence selv bekræfter.

- Det er mit privilegium på vegne af præsident Donald Trump at udtrykke USA's stærke opbakning til fortsat samarbejde og partnerskab med Den Europæiske Union.

- Vi er delt af et hav. Men forenet af en fælles arv og af en fælles opbakning til frihed, demokrati og retsstaten, siger Pence.

Flere af Donald Trumps udtalelser har vakt undren og bekymring i Europa. Trump har blandt andet støttet briternes udmeldelse af EU og sagt, at flere lande nok vil følge efter.

Da Pence i weekenden gæstede den store internationale sikkerhedskonference i München, faldt det også blandt andre den franske udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault, for brystet, at Pence aldrig nævnte EU.

Også Trumps udtalte beundring for Ruslands præsident, Vladimir Putin, og kritik af Nato har vakt bekymring.

Pence lover, at USA fortsat vil hjælpe med at forsvare europæiske landes suverænitet og territoriale integritet.

Han kritiserer også Ruslands forsøg på at ændre Ukraines grænser med magt. Men han understreger, at USA også vil søge at indlede nye samarbejder med Rusland, "som præsident Trump mener, vi kan finde".

Efter mødet med Tusk er Pence fortsat til møde med EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker. Juncker har selv udtalt sig kritisk om Trump.

Juncker siger forud for mødet med Pence, at tiden ikke er til at skabe splittelse, og at den globale stabilitet i høj grad baserer sig på det gode forhold mellem USA og EU.