USA's nye præsidentfly er klar i 2024

Præsident Donald Trump, der her går om bord på Air Force One, har kritiseret prisen for at få to nye fly. Nu har Pentagon besluttet at købe to Boeing 747-8, som egentlig var tiltænkt et russisk luftfartsselskab. De nye fly ventes først at være klar til at afløse de nuværende Air Force One-fly i 2024.

Foto: Scanpix/Nicholas Kamm