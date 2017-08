USA's nye præsidentfly bliver først klar i 2024

Men på grund af de omfattende modifikationer, der kræves for at byde verdens mest magtfulde passager om bord, ventes de nye fly først at være klar i 2024.

Det amerikanske luftvåben er blevet enig med Boeing om at købe to jumbojets som afløser for de to efterhånden aldrende Air Force One-fly, der står til rådighed for USA's præsident.

Det skriver AP.

Prisen for flyene er ikke oplyst, men præsident Donald Trump har tidligere beklaget sig over omkostninger ved en fornyelse af Air Force One-flåden.

På et tidspunkt truede Trump med helt at annullere en aftale med Boeing, som var indgået, før han blev valgt, hvis det ikke lykkedes at forhandle en bedre på plads.

Og det er tilsyneladende lykkes.

- Vi har fået en rigtig god aftale, og det er jeg tilfreds med, siger Heather Wilson, minister med ansvar for det amerikanske luftvåben.

Bestillingen omfatter to fly af typen 747-8, som Boeing har fået til overs, fordi et russisk flyselskab, der bestilte dem i 2013, i mellemtiden er gået konkurs.

Flyene har derfor, siden de forlod fabrikken, stået ubrugte hen i en hangar.

Den officielle pris for en 747-8 er knap 390 millioner dollar, men i dette tilfælde er prisen for de to fly sandsynligvis "meget lavere", skriver det amerikanske medie CNBC.

Men oveni selve købsprisen skal lægges betydelige udgifter til at udstyre flyene med det mest avancerede inden for kommunikations-, forsvars- og sikkerhedsudstyr.

I december tordnede Trump mod det budget, der var aftalt for at udskifte det nuværende Air Force One samt dets reservefly.

- Boeing bygger en helt ny 747 Air Force One for fremtidige præsidenter, men omkostningerne er ude af kontrol. Mere end fire milliarder dollar. Afbestil ordren!, skrev han på Twitter.

En måned senere oplyste Trump og Boeings koncernchef, Dennis Muilenberg, at de på et møde om projektet havde gjort "store fremskridt" med hensyn til at holde omkostninger nede. Derefter begyndte forhandlingerne mellem Boeing og Pentagon.

De to nuværende fly har fløjet rundt med amerikanske præsidenter siden 1990 og 1991 og nærmer sig afslutningen på deres livscyklus på normalt 30 år.

Men på grund af de omfattende modifikationer, der kræves for at byde verdens mest magtfulde passager om bord, ventes de nye fly først at være klar i 2024.