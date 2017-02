USA's nationale sikkerhedsrådgiver langer ud efter Iran

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, retter en hård kritik mod Iran, efter at landet har testet et nyt missil. Flynn siger, at han nu "officielt har givet landet en advarsel".

- Præsident Barack Obamas regering reagerede ikke tilstrækkeligt på Teherans fjendtlige handlinger. Iran føler sig derfor dristig, siger den tidligere general.

Michael Flynn siger også, at den iranske missiltest bragte "amerikanske liv i fare".

Udtalelserne fra Flynn opfattes som et klart signal om, at USA nu anlægger en langt hårdere linje over for Iran, end den som var gældende under Obama.

Irans forsvarsminister, Hossein Dehghan, bekræftede tidligere, at Iran har gennemført en raketaffyring. Han afviser imidlertid, at den skulle være i strid med atomaftalen fra 2015.

- Dette er en styrkelse af den iranske forsvarsevne. Det strider ikke mod atomaftalen eller mod FN-resolution 2231, siger Dehghan ifølge det iranske nyhedsbureau Isna.

Han henviser til en resolution, som forbyder Iran at udvikle missiler, der kan medføre atomare sprænghoveder.

Den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, sagde tidligere, at USA ikke blot vil se til, hvis iranerne udvikler sit missilprogram.

- USA er ikke naivt. Vi vil ikke blot se på. I vil se, at vi reagerer, siger hun.

Aftalen med Iran har medført, at USA og EU har ophævet atomrelaterede sanktioner mod den islamiske stat.

Vestlige lande skal nu samarbejde med Iran inden for udvikling af civil atomteknologi.

Aftalen blev indgået af Iran og de fem stormagter i FN's Sikkerhedsråd plus Tyskland i juli sidste år.

Aftalen sikrer, at der er international kontrol med atomprogrammet, sådan at Iran ikke udvikler atomvåben.

Iran har hele tiden sagt, at programmet kun har fredelige formål.