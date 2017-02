USA's militære chef i Afghanistan savner soldater

USA's militære chef i Afghanistan siger ifølge Reuters, at der er brug for nogle tusind flere soldater. De skal bryde en fastlåst situation. Han siger, at radikale grupper stadig har fristeder i Pakistan.

Den amerikanske general John Nicholsen, der leder USA's styrker og de internationale styrker i Afghanistan, siger til Senatets udvalg for de væbnede styrker, at der er behov for flere soldater.