En lov, der gør det muligt at sagsøge den saudiske regering for skader, som familier og terrorofre blev påført ved terrorangrebene 11. september 2001, mangler nu kun præsident Barack Obamas underskrift.

USA's kongres vil tillade terrorsager mod Saudi-Arabien

Præsident Obama har truet med at nedlægge veto mod en lov, der åbner for sagsanlæg fra 11. septembers ofre.

Men præsident Barack Obama siger, at han er parat til at nedlægge veto mod loven.

Repræsentanternes Hus, der er det ene kammer i den amerikanske kongres, har fredag enstemmigt vedtaget en lov, som vil gøre det muligt for familier og ofre for terror 11. september 2001 at sagsøge den saudiske stat for skader.

Kongressens andet kammer, Senatet, vedtog allerede i maj lovforslaget i lige så stor enighed.

Da det fredag også gik igennem Repræsentanternes Hus, blev det mødt med jubel og klapsalver. Nu mangler kun præsidentens underskrift.

Næsten 3000 mennesker blev dræbt ved terrorangrebet i 2001

- Vi kan ikke længere tillade, at de, som sårer og dræber amerikanere, kan gemme sig ved at bruge legale smutveje, og at der nægtes retfærdighed til terrorismens ofre, lød det fra Bob Goodlatte. Han er republikansk formand for det juridiske udvalg i Repræsentanternes Hus.

Loven betyder, at den immunitet, som fremmede stater normalt nyder i USA, ophæves for lande, man finder er involveret i terror på amerikansk jord.

15 af de 19 flykaprere, der udførte terrorangrebene i 2001, var saudiske statsborgere.

Den saudiske regering har hårdnakket nægtet ethvert ansvar.

Modstandere og kritikere siger, at loven kan være ødelæggende for forholdet mellem de to lande.

Fredag gentog præsident Obama, at han er klar til at blokere for loven. Han frygter blandt andet, at den kan ramme amerikanske borgere som en boomerang, fordi de så også risikerer at blive stillet for retten i udlandet.

Det vil kræve mindst to tredjedele af stemmerne i både Senatet og Repræsentanternes Hus at underkende et veto fra præsidenten. Skulle det ske, vil det være første gang i Obamas embedsperiode, at Kongressen er i stand til at overtrumfe et veto.

Det er veldokumenteret, at den daværende republikanske præsident, George W. Bush, umiddelbart efter terrorangrebene i 2001 holdt hånden over saudiske borgere i USA.

Der var totalt flyforbud over USA i dagene efter terrorangrebene. De absolut eneste udenlandske fly, der fik lov at lande i USA, var saudiske passagerfly, der fløj saudiske statsborgere hjem til Saudi-Arabien.

I juli blev et hidtil hemmeligholdt kapitel i den officielle rapport om 11. september-angrebene offentliggjort. Heri antydes det, at den saudiske kongefamilie kan have givet økonomisk støtte til terrorister.