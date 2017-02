USA's forsvarsminister vil ikke uddybe ultimatum til Nato

Sommetider skal man sige højt, hvad man ikke ønsker skal ske, for at undgå det sker, siger James Mattis.

USA's forsvarsminister, James Mattis, afviser ved afslutningen af et Nato-møde i Bruxelles at uddybe, hvad han mener med, at USA vil "moderere" sine Nato-forpligtelser, hvis ikke europæerne betaler mere.

- Hvis vi er overbevisende nok, skriver vi vores egen overskrift om, at vi bakker op om hinanden, siger Mattis.

Onsdag stillede Mattis på sit første møde med sine Nato-kolleger en form for ultimatum, der skal få de øvrige lande til at leve op til Natos mål om, at alle bruger mindst to procent af deres bnp på forsvaret.

- Hvis ikke jeres lande ønsker, at USA modererer sin forpligtelse til alliancen, skal I hver især vise mere støtte til vort fælles forsvar, sagde Mattis ifølge sit talepapir, som den amerikanske delegation delte ud til pressen.

Mattis gjorde det klart, at USA inden årets udgang gerne ser en plan med klare måldatoer for, hvordan Nato-landene vil leve op til deres forpligtelser.

Men torsdag ønsker han altså ikke at gå ind på, hvad der sker, hvis ikke landene leverer.

- Sommetider skal man sige ting, som man ikke ønsker skal ske, for at undgå de sker, siger Mattis og understreger, at USA ikke vakler i sin egen opbakning til Nato.

- USA's opbakning om artikel fem er klippefast. Jeg har haft et budskab med om, at alle skal bære hver deres fair andel af byrden og skal yde et offer for at bevare verdens bedste forsvar.

- Og det blev meget godt modtaget, siger Mattis på et pressemøde.

Nato-traktatens artikel fem bliver ofte omtalt som Natos musketered. Det er forsvarsalliancen helt centrale element, hvor medlemmerne lover at komme hinanden til undsætning, hvis en af dem bliver angrebet.

Artikel fem har kun været anvendt én gang. Det var, da USA var blevet angrebet 11. september 2001 og de øvrige Nato-lande med artikel fem signalerede, at de anså det som et angreb på dem alle.