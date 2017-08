USA's flåde indleder stor granskning efter ny kollision

Det er anden gang på få måneder, at et amerikanske flådefartøj kolliderer med et andet skib, og nu vil flåden iværksætte en gennemgribende efterforskning.

Den amerikanske flåde vil iværksætte en grundig efterforskning, efter at en destroyer mandag kolliderede med et handelsskib ud for Singapores kyst.

John Richardson, admiral i flåden, vil i den forbindelse sætte samtlige amerikanske flådeoperationer på pause.

- Som I ved, så er dette den anden kollision på tre måneder og den seneste i en række af uheld i Stillehavet, siger Richardson ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Denne udvikling kræver konsekvent handling. Derfor har jeg givet ordrer om, at alle flådeoperationer skal sættes på pause rundt om i verden, tilføjer admiralen.

Det var destroyeren USS John S. McCain, der mandag kolliderede med en olietanker i farvandet øst for Singapore.

Ti besætningsmedlemmer savnes stadig, og fem er indlagt efter at være blevet evakueret med helikopter.

John Richardson siger ifølge Reuters, at intet tyder på, at kollisionen skyldtes en bevidst handling eller et cyberangreb på skibets computersystem.

- Men efterforskningen vil omfatte alle muligheder, siger admiralen.

Han tilføjer, at der vil blive tale om en pause på en eller to dage. Pausen i flådeoperationerne kan blive indledt inden for en uge.

Undersøgelserne vil blandt andet fokusere på "det operationelle tempo og vedligeholdelse af udstyr".

John Richardson siger i øvrigt, at flåden vil se på uddannelserne for alle amerikanske styrker udstationeret i Stillehavet. Det skal ifølge admiralen ske for "at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre dem klar til operationer og krigsførelse".

Undersøgelserne skal gennemføres hurtigt og effektivt, understreger John Richardson.

- Vi har en stram tidsplan, men vi skal til bunds i det her, siger admiralen.