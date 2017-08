USA's flåde har fundet kropsdele på ulykkesramt destroyer

Det siger den øverstbefalende for USA's Stillehavsflåde admiral Scott Swift.

Dykkere, som søger efter 10 savnede soldater fra den amerikanske destroyer USS John S. McCain, har fundet kropsdele på fartøjet, som mandag kolliderede med en olietanker i farvandet øst for Singapore.

Et lig er blevet fundet af de malaysiske myndigheder.

Ti besætningsmedlemmer savnes fortsat efter ulykken.

- Dykkerne var i dag i stand til at lokalisere nogle kropsrester i fartøjets forseglede sektioner, siger Swift og fastslår, at eftersøgningen fortsætter, indtil det er absolut udelukket at finde de savnede.

Fem amerikanske soldater fra skibets besætning er indlagt efter at være blevet evakueret med helikopter.

- Dykkere har været i stand til at lokalisere menneskelige rester i skibets lukkede sektioner, siger admiral Scott Swift til journalister med henvisning til dykkere, som har gennemsøgt det beskadigede krigsskib.

Den amerikanske flåde har iværksat en grundig undersøgelse af kollision mellem destroyeren og olietankeren.

Det er anden gang på få måneder, at et amerikansk flådefartøj kolliderer med et andet skib, og nu vil flåden iværksætte en gennemgribende efterforskning.

John Richardson, der er admiral i flåden, sagde tidligere på ugen, at intet tyder på, at kollisionen skyldtes en bevidst handling eller et cyberangreb på skibets computersystem.

Undersøgelserne fokuserer blandt andet på "det operationelle tempo og vedligeholdelse af udstyr".