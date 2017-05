USA's computerforbud rygtes at blive udvidet til EU-lande

Og det kan meget vel blive udvidet til også at gælde på ruter fra europæiske lufthavne med kurs mod USA. Det skriver medierne Reuters, Washington Post og CNN.

Et forbud mod at have elektronik såsom bærbare computere og tablets med i kabinen på fly fra en række lande i Mellemøsten til destinationer i USA og Storbritannien trådte i kraft i marts.

I Washington har ministeren for national sikkerhed, John Kelly, været til møde om luftfarten.

- Der er ikke blevet truffet en endegyldig beslutning om at udvide restriktionerne for større elektroniske genstande i flykabiner. Men det er noget, der bliver overvejet, siger ministeriets talsmand, David Lapan, til Washington Post.

I Europa regner man med, at der snart vil komme nyt om et muligt forbud mod større elektronik i flykabinen. Det oplyser en højtstående medarbejder fra et stort europæisk flyselskab til CNN.

Rygterne har fået EU til at reagere. I et brev stilet til John Kelly og Elaine Chao, der er USA's transportminister, opfordres amerikanerne til en snak hurtigst muligt.

Brevets afsendere er Violeta Bulc, EU's transportkommissær, og Dimitris Avramopoulos, som er EU-kommissær med ansvar for indenrigsanliggender.

Kommissærerne efterlyser mere dialog og samarbejde om at dele informationer om mulige trusler.

- Vi gentager vores vilje til at føre en konstruktiv dialog, og vi foreslår at holde hastemøder både på politisk og teknisk niveau for sammen at vurdere trusler og se på fælles tiltag, skriver kommissærerne ifølge Reuters.

USA's regler betyder, at det ikke er tilladt at have bærbare computere og tablets med i kabinen på fly. De skal i stedet pakkes ned i kufferten.

Det gælder i øjeblikket for flyvninger til USA fra udvalgte lufthavne i Marokko, Tyrkiet, Egypten, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, Qatar og De Forenede Arabiske Emirater.

Storbritannien har et lignende forbud for en lidt anden gruppe lufthavne.

Mellemøstens største flyselskab, Emirates, har tidligere meldt ud, at man her drosler ned for antallet af flyvninger til fem byer i USA. Det skyldes nedgang i efterspørgslen på flybilletter til USA efter de nye restriktioner.