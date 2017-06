USA's centralbank slipper speederen endnu et nøk

- Vi ser endnu et skridt i rejsen mod at normalisere pengepolitikken i USA efter krisen.

- Økonomien er normaliseret, men pengepolitikken er langt fra. Derfor er det naturligt, at centralbanken tager dette her skridt, siger chefanalytiker hos Nordea Johnny Bo Jakobsen.

I 2007 begyndte USA's centralbank en hastig rentesænkning for at hjælpe økonomien. Det skete i takt med, at den finansielle krise brød ud i lys lue og skabte kaos i økonomien.

Renten blev sænket fra 5,25 procent til 0,25 procent, hvor den blev fra 2008 til december 2015. Her kom den første rentestigning fra centralbanken i over 10 år. Yderligere rentestigning kom i december 2016 og marts 2017.

Ud over renten varsler centralbanken, at den vil begynde at trække nogle af de milliarder og atter milliarder dollar, den pumpede ud i økonomien under og efter krisen, tilbage.

Hver måned vil centralbanken trække for 10 milliarder dollar ud af økonomien. Det vil stige til 50 milliarder dollar om måneden over de næste 12 måneder.

Samlet pumpede centralbanken omkring 3500 milliarder dollar ud i økonomien under krisen.

- Operationen lykkedes med at pumpe milliarder ud i systemet. Derfor skal likviditeten drænes. Ellers risikerer man en overophedning og bobler på de finansielle markeder.

- Men det bliver gjort meget forsigtigt og meget transparent. For man risikerer, at markederne kommer til at reagere uhensigtsmæssigt. Det er et kunststykke, centralbanken skal udføre, siger Johnny Bo Jakobsen.