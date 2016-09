USA yder Israel rekordhøj militær støtte

Aftalen betyder, at Israel vil få mindst 38 milliarder dollar (omkring 252 milliarder kroner) over de næste 10 år, siger kilder tæt på forhandlingerne til Reuters og AFP.

Aftalen repræsenterer det højeste beløb i militærhjælp, som USA nogensinde har givet til noget land.

Amerikanerne har til gengæld sikret sig større indrømmelser fra premierminister Benjamin Netanyahu, siger embedsmænd på begge sider til AFP.

Aftalen indebærer ifølge flere kilder, at Israel har indvilget i ikke at kæmpe for at få flere penge fra Kongressen til et missilskjold, som der er afsat penge til.

Langtrukne forhandlinger om aftalen, der ventes at blive underskrevet inden for kort tid, har afsløret, at der er store spændinger mellem præsident Barack Obama og Netanyahu.

Det drejer sig blandt andet om atomaftalen med Iran sidste år og den israelske regerings omstridte bosættelsespolitik.

Men kilder på begge sider siger, at Netanyahu alt andet lige besluttede sig for en ny aftale med Obama, som forlader Det Hvide Hus i januar, frem for at håbe på en bedre aftale med den næste amerikanske præsident.

En aftale nu betyder, at israelerne ikke skal leve med usikkerhed frem til efter det amerikanske præsidentvalg, og at det israelske forsvar allerede nu kan begynde at planlægge for de kommende år.