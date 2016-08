USA vil tjekke alt donorblod for zikavirus

Det sker efter, at amerikanske sundhedsmyndigheder fredag har fundet en mand, der har smittet sin kæreste med virussen efter ubeskyttet samleje. Manden vidste ikke, at han var smittet, da han ikke havde oplevet symptomer.

- Der er stadig meget usikkerhed om arten og omfanget af zikavirussens udbredelse, siger Peter Marks, chef for det amerikanske center for biologisk forskning.

- Anbefalingen om at teste alt donorblod hjælper med at sikre, at der er sikkert blod tilgængeligt for alle, der behøver det.

Efter beviset på, at virussen kan smitte under ubeskyttet samleje, og at dem, der er smittede ikke nødvendigvis viser symptomer, bør der tages strengere forholdsregler, vurderer de amerikanske myndigheder.

I februar blev der udsendt en anbefaling om, at alt blod i de områder, hvor zikavirus er aktivt, bør screenes. Men efter senest opdagede smitteeksempel, anbefaler amerikanske myndigheder, at alt donorblod bliver undersøgt.

Manden, der blev smittet under en rejse, havde ubeskyttet samleje med sin kæreste to gange efter sin hjemkomst fra den Dominikanske republik.

Kvinden, der er blevet smittet, havde ikke haft samleje med andre eller fået foretaget blod- eller organtransplantioner oplyser hun til myndighederne.

Manden blev testet 29 dage efter sin hjemkomst. Resultatet bekræftede, at han havde en række virusser, som inkluderede zikavirus og denquefeber.

De eneste symptomer manden havdem var at han følte sig træt, men han opfattede det som en naturlig del af at komme hjem fra en rejse, og han var derfor ikke mistænksom.

Mere end 2500 personer i USA er blevet smittet af zikavirus.