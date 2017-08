USA vil skære en tredjedel af Nordkoreas eksportindtægter

I et udkast til sanktionerne ønsker USA blandt andet, at al eksport af kul, jern, jernmalm, bly, blymalm og fisk og skaldyr forbydes.

USA vil forsøge at få opbakning til nye hårdere sanktioner mod Nordkorea i FN's Sikkerhedsråd lørdag.

Det oplyser en diplomat fredag på betingelse af anonymitet.

I alt skal sanktionerne resultere i, at Nordkoreas eksport skæres for et beløb svarende til én milliard amerikanske dollar (7,45 milliarder kroner). Det svarer til en tredjedel af Nordkoreas samlede eksport.

Ifølge diplomaten regner USA med, at Rusland og Kina vil støtte udkastet til resolutionen.

USA vil have indført sanktionerne som gengæld for test af to interkontinentale ballistiske missiler, som Nordkorea har udført i juli måned.

For at sanktionerne kan vedtages i sikkerhedsrådet kræves der ni stemmer for. Hverken USA, Kina, Rusland, Frankrig eller Storbritannien må nedlægge veto.

Foruden forbud mod eksportvarer ønsker USA, at landene ikke øger deres nuværende arbejdskraft fra Nordkorea eller foretager nye investeringer med landet.

Onsdag underskrev den amerikanske præsident, Donald Trump, selv en lov, der betyder, at USA indfører nye sanktioner mod Nordkorea.

Præsidenten var de facto tvunget til at underskrive loven af Kongressen.

Foruden at ramme Nordkorea betyder den også, at USA sætter ind med nye sanktioner mod Iran og Rusland.

Sanktionerne mod Rusland har Trump åbent erklæret sig uenig i.

Trump mener sanktionerne gør forholdet mellem de to nationer "historisk dårligt". Selv mener han, at man bør forsøge at få et bedre forhold til Rusland.