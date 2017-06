USA vil sende 4000 ekstra soldater til Afghanistan

Trump har givet Mattis mandat til at fastsætte antallet af soldater i de amerikanske operationer i udlandet.

I Afghanistan har den øverstkommanderede for de amerikanske soldater i landet gentagne gange sagt, at han ikke har tilstrækkeligt med soldater til at støtte de afghanske sikkerhedsstyrker i deres kamp mod Taliban, som synes at have fået fornyet styrke i nogle dele landet.

Den tiltagende trussel, som militante islamister udgør, er blevet understreget af adskillige blodige angreb i hovedstaden Kabul for nylig. Flere amerikanske soldater er også blevet dræbt i Afghanistan i den seneste tid.

Langt størstedelen af de ekstra soldater skal deltage i oplæringen og træningen af afghanske soldater og politifolk. En mindre gruppe skal deltage i antiterroraktioner, siger AP's kilder, som ikke kan oplyse yderligere detaljer.

USA har for øjeblikket 8500 soldater udstationeret i Afghanistan.

Trump har "arvet" konflikten, som der ikke er nogen klar strategi eller tidshorisont for. Det var præsident George W. Bush, som sendte styrker til Afghanistan for at fjerne Taliban fra magten. Det skete i kølvandet på angrebene mod USA 11. september 2001.

Under Trumps forgænger, Barack Obama, var der i 2009 over 100.000 amerikanske soldater i Afghanistan.

Trump har knap nok nævnt Afghanistan under sin valgkamp eller i sin første tid som præsident.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, sagde i sidste måned, at den vestlige alliance ikke vender tilbage til kampmissioner i landet.

Danmark har for nylig modtaget en forespørgsel fra USA om at øge sit bidrag til Afghanistan.

Med den amerikanske forsvarsminister ved sin side udtalte forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen (V), i sidste måned, at Danmark godt kan finde på at øge antallet af soldater i Afghanistan.

Det danske forsvar har haft soldater i Afghanistan siden 2002. Fra 2002 til 2015 som del af den Nato-ledede mission "International Security og Assistance Force" (Isaf).