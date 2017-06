USA vil sælge våben til Taiwan for knap ti milliarder kroner

Således oplyser talskvinde for udenrigsministeriet Heather Nauert, at administrationen har informeret Kongressen om, at den vil godkende aftaler om våbensalg for 1,42 milliarder dollar. Det svarer til 9,25 milliarder kroner.

USA's præsident Donald Trumps administration bekræfter torsdag, at den vil godkende en aftale om at sælge våben for mere end en milliard dollar - eller godt 6,5 milliarder kroner - til Taiwan.

Hun påpeger, at aftalerne ikke er i strid med Taiwan Relations Act. Herunder er amerikanerne forpligtet til at sikre, at Taiwan kan opretholde et velfungerende forsvar.

- Dette viser, mener vi, vores støtte til Taiwans evne til at opretholde et levedygtigt selvforsvar. Men jeg må understrege, at dette ikke ændrer vores et-Kina-politik, siger hun.

Ligeledes torsdag har amerikanerne blacklistet den lille kinesiske bank Bank of Dandong, fordi den angiveligt har handlet ulovligt med Nordkorea.

USA's skridt ventes at provokere Kina, som anser Taiwan som en del af sit område.

Ifølge finansminister Steven Mnuchin er det dog ikke meningen.

- Vi målretter på ingen måde Kina med disse handlinger, siger han under et pressemøde i Det Hvide Hus.

Nyheden om våbenhandlen kommer, blot få dage efter at præsident Donald Trump syntes at have mistet troen på sin plan om at få kineserne til at hjælpe med at tøjle Nordkorea og landets atomprogram.

I et kryptisk tweet skrev Trump således: "Det gik ikke".

Det er ikke første gang, at Trump lægger sig ud med kineserne over Taiwan.

Således accepterede han i december - kort tid efter han havde vundet præsidentvalget - et telefonopkald fra Taiwans leder.

Det skabte vrede i Kina, fordi USA siden 1979 har accepteret politikken om et samlet Kina.

Ét-Kina-politikken går ud på, at USA officielt regner regeringen i Beijing som den eneste lovlige kinesiske regering. Det betyder, at USA ser Taiwan som en del af Kina.

USA's seneste våbensalg til Taiwan blev annonceret i december 2015. Her oplyste daværende præsident Barack Obama til Kongressen, at USA vil sælge våben for i alt 1,83 milliarder dollar til Taiwan.