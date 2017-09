USA vil lukke for al handel med Nordkorea

Mnuchin siger til Fox, at han vil bede USA's præsident, Donald Trump, om stærkt at overveje, om tiden måske er ved at være inde til at lukke af for al handel med Nordkorea via nye sanktioner.

- Hvis lande ønsker at gøre forretninger med USA, skal de selvfølgelig samarbejde med vore allierede og andre om at lukke økonomisk af for Nordkorea, siger finansministeren.

- Vi vil samarbejde med vore allierede. Vi vil samarbejde med Kina. Men folk må afskære Nordkorea økonomisk, det her er en uacceptabel opførsel.