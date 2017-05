USA vil ikke give Arktisk Råd svar om klimaets skæbne

USA har ikke travlt med at træffe en beslutning om den internationale klimaaftales videre skæbne. Det siger den amerikanske udenrigsminister.

- Vi vil ikke haste en beslutning igennem. Vi vil arbejde på at træffe den rette beslutning for USA, siger Rex Tillerson om FN-aftalen fra Paris.

Han fortæller, at man i Washington har travlt med at evaluere flere vigtige politiske områder i øjeblikket.

- Vi sætter pris på, at I alle har væsentlige synspunkter. I skal vide, at vi tager os tid til at forstå jeres bekymringer, siger Rex Tillerson.

Donald Trump har tidligere sagt, at han vil trække USA fra klimaaftalen.

En melding var ventet tidligere på ugen, men Det Hvide Hus besluttede at udsætte dommen.

Trumps rådgivere vil sandsynligvis mødes og drøfte spørgsmålet inden et G7-topmøde i slutningen af maj, har Trump-kilder sagt.

Det var historisk, da verdens lande i december 2015 blev enige om en aftale, der skal bremse og begrænse klimaforandringerne på kloden. Den blev indgået, mens Barack Obama var præsident i USA.

Hans efterfølger - Donald Trump - har klart antydet, at klimaet ikke er en prioritet. Hans hovedmål er at "genskabe et stærkt USA".

Trækker USA sig fra aftalen, kan det få alvorlige følger for implementeringen.

USA er den næststørste CO2-udleder i verden. Amerikanernes accept af aftalen var afgørende for, at redningsplanen blev godkendt af alle lande.