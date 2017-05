USA vil ikke forbyde bærbare computere på fly - endnu da

Det vil ikke inden for den nærmeste fremtid blive forbudt at have bærbare computere med på fly til USA fra Europa. Det er meldingen fra de amerikanske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

EU og USA har tirsdag haft en dialog om et eventuelt forbud. Det kommer altså ikke foreløbigt. Men det er stadig en mulighed.

- Minister John Kelly (minister for national sikkerhed i USA, red.) har bekræftet, at han vil indføre alle de tiltag, der er nødvendige for at sikre fly mod USA, hvis efterretningerne og trusselsniveauet kræver det, siger talsmand for ministeriet for national sikkerhed David Lapan.

Forbuddet mod bærbare computere på fly fra otte muslimske lande blev indført tidligere i år. Det er senere kommet frem, at forbuddet sandsynligvis var en reaktion på håndgribelige efterretninger om terrorplaner fra Islamisk Stat.